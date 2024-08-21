Український БпЛА летів атакувати "Оленью": у Мурманській області зупинили роботу два аеропорти

У Росії припинили роботу одразу два аеродроми у Мурманській області. Це сталося через помічений у небі над регіоном український дрон.

Зазначається, що безпілотник прямував атакувати аеродром "Оленья", який розташований у тій самій Мурманській області і є місцем дислокації російських "тушок". Ймовірно, саме із цим був пов'язаний зліт і переміщення 4 бортів ТУ-95МС на інші авіабази.

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У Росії зупиняли роботу аеропорти

О другій половині дня аеропорти Мурманська та Апатитів закрили. Обмеження запровадили "задля безпеки цивільних повітряних суден" повідомила прес-служба авіації. Тим часом губернатор Мурманської області Андрій Чібіс у своєму телеграм-каналі заявив про небезпеку атаки дронів.

Російські пабліки своєю чергою опублікували один з українських дронів, який пролітає у районі селища Високий. На кадрах показано, як місцева ППО збиває безпілотник.

Дрон у небі над Росією: дивіться відео

Наразі Мурманський аеропорт працює у звичайному режимі після обмеження повітряного простору, пишуть пропагандисти.

До слова, у ГУР визнали, що у країни-агресорки тепер на 3 літаки менше, ніж раніше. БпЛА української розвідки 16 серпня атакували аеродром "Саваслейка", де "розправилися" з одним МіГ-31К та двома Іл-76. Також, ймовірно, ще 5 МіГ-31К були пошкоджені.