Стратегічні літаки і підводні човни з ядерними носіями: що палає у Мурманській області

Вдень 1 червня російські авіабази опинилися під масованими атаками українських дронів. Серед "постраждалих" і аеродром "Оленья" в Мурманській області.

За даними супутникових знімків на аеродромі "Оленья" 26 травня було зосереджено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС та 5 Ан-12, передає 24 Канал.

Дивіться також Горять аеродроми "Оленья" та "Бєлая": показуємо, де вони на карті

Атака на Мурманську область

Вдень російські соцмережі почали розриватися від повідомлень про атаку безпілотників на аеродром "Оленья". Зокрема, на одному із поширених відео місцевий житель описує, як безпілотники вилітали з фури і завдавали ударів по авіабазі. За словами чоловіка, водій розповідав, що не знав про вантаж. Його нібито попросили під'їхати до точки, він зупинився, а з кузова раптово почали вилітати дрони.

Розповідь місцевого про атаку на "Оленью": дивіться відео

Як повідомляють росЗМІ, людям заборонили покидати місто в районі аеродрому "Оленья". Ймовірно, окупанти перевіряють фургони, вантажівки і автобуси. Адже саме з них могли випускати дрони.

Палає "Оленья": дивіться відео

Удар по аеродрому в Мурманській області: дивіться відео

Губернатор Мурманської області визнав, що на регіон здійснено наліт безпілотників. "Працює ППО, правоохоронці та екстрені служби", – написав він у мережі та попросив росіян зберігати спокій.

Близько 15:00 у мережі написали про сильний вибух та вторинну детонацію у Північноморську Мурманської області. У цьому місті обслуговуються російські підводні човни з ядерними носіями.

Що коїться у Північноморську: дивіться відео

Вибухи у Північноморську: дивіться відео