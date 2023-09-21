Агенти "Атеш" допомогли завдати удару по аеродрому в Саках: вели постійну розвідку
Джерело:"Атеш"
Ніч проти 21 вересня була вкрай неспокійною для російських загарбників. СБУ спільно з ВМС вдарили по аеродрому у Саках. Допомагали їм у цьому агенти "Атеш".
Росіяни скаржилися, що цієї ночі була ледь не найбільш масштабна атака дронами. Власне, наші військові били по законній цілі – військовому аеродрому "Саки", який ворог активно використовує, щоб атакувати Україну.
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Допомагали завдавати удар агенти "Атешу"
У партизанському русі зазначили, що "Атеш" допоміг СБУ та ВМС завдати удару по аеродрому.
Розвідка дала свої плоди! Упродовж пів року наші агенти вели постійну розвідку аеродрому "Саки", з якого регулярно завдаються удари по підконтрольній Україні території,
– зазначають в "Атеші".
У русі додали, що завдяки наданій інформації Сили оборони України мали можливість уразити згадану ціль. Водночас зазначають, що опублікована ними інформація не демонструє весь обсяг даних, які передає "Атеш".
Фото з аеродрому "Саки", зроблені агентами / Фото "Атеш"
"Продовжуємо збирати інформацію, для знищення російських військових об'єктів, яким не місце на українській землі Приєднуйся до нас та веди боротьбу проти окупантів!" – закликають вони.
Що відомо про нічну атаку аеродрому "Саки"
- Відомо, що у ніч проти 21 вересня СБУ та ВМС завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки", що в окупованому Криму. Там перебували щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, ПЗРК "Панцир". А ще там готували операторів дронів Mojaher. Їх росіяни використовують, щоб завдавати атак по Україні.
- Операція, проведена СБУ та ВМС пройшла успішно. Завдяки їй вдалося завдати ворогові втрат у техніці. Наші військові використали тактику "перевантаження". Спочатку випустили безпілотники, які відвернули увагу ППО. Після цього використали ракети "Нептун".
- Звернімо увагу, що навіть російські телеграм-канали підтверджують, що на аеродромі "Саки" масштабні руйнування. Як правило, вони хизуються успішною "роботою ППО". Тепер же пишуть, що щонайменше 30 загарбників ліквідовано.
- У СБУ зазначають, що до росіян усе частіше навідуватиметься "бавовна" у Криму. Тож, окупанти вже не почуватимуться у безпеці на півострові.