Відчутний удар по авіації: у ГУР прокоментували атаку по аеродрому "Сольці"

Росіяни все ніяк не можуть зрозуміти, що війна проти України – величезна помилка. Ба більше, навіть власна хиба не навчила ворога ховати стратегічну авіацію, зокрема на аеродромі "Сольці".

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що знищення та пошкодження літаків Ту-22М3 стало серйозним ударом для противника. Безтолковість у діях, безсумнівно, присутня, але не варто недооцінювати росіян.

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Росія втрачає стратегічну авіацію

Внаслідок атаки на аеродром "Сольці"​ Росія втратила щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який відновленню не підлягає. Подібних літаків у росіян залишилося вкрай мало, адже з 1993 року схожа модифікація не виробляється, а виробництво нових – не стоїть на порядку денному.

Попередньо, ще 2 літаки пошкоджені. Так, їх можуть відновити, але шляхом донорства з інших бомбардувальників.

Це серйозний та відчутний удар по стратегічній авіації ворога,

– підкреслив представник ГУР МО.

Російська авіація молодшою не стає. Далеко не всі з наявних бомбардувальників без проблем можуть виконувати поставлені завдання. Для кожного вильоту необхідне серйозне обслуговування.

Атаки тільки починаються

За словами Юсова, головотество у росіян, безумовно, присутнє. Проте не слід недооцінювати ворога. Якби все було так легко, то наші воїни давно б знищили всю стратегічну авіацію та інше озброєння противника.

Андрій Юсов розповів, як знищення Ту-22М3 вплинуло на росіян: дивіться відео

Ворог надзвичайно серйозно працює – спецслужби, присутні контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи.

"Забезпечити належний захист своєї авіації та не лише її – ворог нездатний. Через нестачу ресурсів, технологій, кваліфікованих кадрів та звичайно пріоритетів", – мовив Юсов.

Якби Росія не витрачала усі найкращі зусилля та ресурси на загарбницьку війну в Україні, ймовірно, у них знайшовся б час і засоби, аби захистити власну інфраструктуру – небо над Москвою, аеродроми, стратегічну авіацію.

Як бачимо, Владімір Путін зайнятий іншими справами – злочинною війною проти суверенної держави.

Раз так, то отримуйте. Група прийшла, виконала завдання. Група центральної Росії повернулася до центральної Росії. І так в чіткій координації з Головним управлінням розвідки ця робота буде продовжуватись,

– підсумував Андрій Юсов.

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