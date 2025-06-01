Аеродроми Росії атакували невеликі дрони: операцією керував особисто Зеленський, – FT

1 червня СБУ атакувала дронами 4 російські військові аеродроми, де базуються стратегічні бомбардувальники. Уражено понад 40 літаків.

Йдеться про аеродром "Бєлая" у південно-східному Сибіру (близько 5500 кілометрів від кордону України), базу "Оленья" на Кольському півострові, авіабазу "Дягілєво" (200 кілометрів на південний схід від Москви) і авіабазу "Іваново" (300 кілометрів на північний схід від столиці), передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Зеленський керував масштабною атакою на Росію

Відеозаписи, зроблені українськими розвідниками та надані офіційними особами, демонструють палаючі російські авіабази та дрони, що атакують літаки. В одному з відео чутно голос голови СБУ Василя Малюка, який схвалює атаку.

За словами людей, обізнаних з деталями, операцію під назвою "Павутина" планували понад рік. Її особисто контролював Зеленський. Для операції використовували десятки малих дронів із відеонаведенням, споряджених вибухівкою.

Дрон, який атакував росіян 1 червня / Фото соцмережі

СБУ спершу завезла дрони до Росії контрабандою, а згодом — мобільні дерев'яні кабіни. Дрони ховали під дахами кабін, які транспортували вантажівками. У неділю дахи дистанційно відкрили, і дрони полетіли до російських авіабаз.

Саме це потрібно, щоб виграти війну, яка є асиметричним конфліктом — військова креативність,

– зазначив голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко.