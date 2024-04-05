Україна атакувала російські аеродроми: у мережі показали свіжі супутникові знімки

У ніч проти 5 квітня вкрай неспокійно було у Росії. Під атаку України потрапили аеродроми в Енгельсі, Єйську та Курську. У мережу вже виклали свіжі супутникові знімки.

Як зазначили джерела 24 Каналу, внаслідок атаки дронів, імовірно, серйозних пошкоджень зазнали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс-2". А ще російські загарбники не дорахуються кількох "Су".

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Супутникові знімки аеродромів виклали у мережу

Так, "Радіо Свобода" виклало відеопорівняння супутникових знімків авіабази повітряно-космічних сил Росії під Морозовськом у Ростовській області. Їх робили об 11 ранку 4 квітня та в той самий час 5 квітня.

Супутникові знімки з аеродрому Морозовськ: дивіться відеопорівняння

Відеопорівняння поганої якості. Тож, на ньому складно розгледіти, чи щось змінилося. Водночас ЗМІ пишуть, що після удару деякі літаки російські військові перемістили.

Осінтер MT Anderson у своїй мережі X виклав супутникові знімки за 4 квітня. Він зазначив, що на них можна побачити багато повітряних суден. Нарахував 26 Су-34 та 3 Су-30/Су-35. Він додав, що "подивимося, що буде завтра".

Супутникові знімки з аеродрому Морозовськ за 4 квітня / Фото зі сторінки MT Anderson

Водночас він виклав супутникові знімки з Єйська. Там якраз порівняння До та Після. Як зазначив осінтер, "єдина відмінність, яку я зміг розгледіти – можливий розлив рідини і уламки у північному куті авіабази".



Супутникові знімки з аеродрому з Єйська / Фото зі сторінки MT Anderson



Супутникові знімки з аеродрому з Єйська / Фото зі сторінки MT Anderson

Удари України по російських аеродромах 5 квітня: що відомо

Як зазначили джерела 24 Каналу, під час атаки на Морозовськ у Ростовській області вдалося знищити щонайменше 6 та суттєво пошкодити 8 військових літаків ворога.

Також надійшла інформація про те, що 20 російських загарбників були ліквідовані або зазнали поранень внаслідок атаки дронів.

внаслідок атаки дронів. Звернімо увагу, що на аеродромах російські військові тримають як стратегічні бомбардувальники, так і Су-34, Су-30/35, Су-24, Су-24М.

Зауважимо, що у Морозовську також базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк Росії. Він бере участь в атаках східної частини України КАБами.

Атаки дронів бувають різними. І необов'язково, щоб були сліди прильотів і розкидані навколо уламки. Також може бути варіант, коли безпілотник вибухнув над літаками. Як визнавали самі росіяни, в України є БпЛА, які можуть транспортувати бойовий заряд зі сталевою або вольфрамовою шрапнеллю, який розкидує уламки навколо.