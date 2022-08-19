ЗСУ вивели з ладу понад 50% бойових літаків чорноморського флоту росії, – ЗМІ
Джерело:Reuters
Вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту росії.
Так, внаслідок вибухів на аеродромі в Саках росія втратила понад половину літаків морської авіації. Про це журналісти пишуть з посиланням на анонімне джерело.
До теми Що сталося у Керчі та Бельбеку: пояснює Центр стратегічних комунікацій
Україна чинить психологічний тиск на російське керівництво
Західний чиновник на умовах анонімності сказав, що Україна нині послідовно досягає "кінетичного ефекту" глибоко в тилу, що істотно впливає на логістичну підтримку російської армії та чинить "значний психологічний вплив на російське керівництво".
Зараз ми оцінюємо, що події на аеродромі Саки 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації чорноморського флоту,
– сказав чиновник.
У ЗСУ казали, що знищено 9 літаків
9 серпня на авіабазі Саки під Новофедорівкою на західному узбережжі Криму пролунали численні вибухи. У Повітряних силах казали, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків. Але різні джерела кажуть, що знищено приблизно від 8 до 24 літаків.
Також окупанти заявили, що зросла кількість постраждалих внаслідок вибухів у Криму. При цьому у міноборони росії раніше стверджували, що ніхто не постраждав.
Після цього у Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" прийшла у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів. Люди поспіхом намагалися виїхати з півострова, але мало кому це вдалося. На кримському мості був рекордний трафік, а залізничне сполучення було перекрите через пошкодження.
Вчора ввечері у Криму знову була "бавовна"
- Ввечері 18 серпня у Керчі поруч з кримським мостом пролунали потужні вибухи. Це підтвердили навіть російські ЗМІ. Окупанти стверджують, що спрацювала ППО.
- Трішки пізніше пролунали вибухи на аеродромі у Бельбеку. Після цього там та у Севастополі почали лунати сирени. На місце вибуху помчали машини "МНС". Про наслідки ударів наразі нічого невідомо.
- Після нових вибухів у Криму на в'їзді до кримського мосту росіяни поставили додаткові блокпости. Так окупанти намагаються шукати "диверсантів".
До теми – наслідки ударів по аеродрому Саки: дивіться відео