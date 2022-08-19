ЗСУ вивели з ладу понад 50% бойових літаків чорноморського флоту росії, – ЗМІ

Вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму вивели з ладу понад половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту росії.

Так, внаслідок вибухів на аеродромі в Саках росія втратила понад половину літаків морської авіації. Про це журналісти пишуть з посиланням на анонімне джерело.

До теми Що сталося у Керчі та Бельбеку: пояснює Центр стратегічних комунікацій

Україна чинить психологічний тиск на російське керівництво

Західний чиновник на умовах анонімності сказав, що Україна нині послідовно досягає "кінетичного ефекту" глибоко в тилу, що істотно впливає на логістичну підтримку російської армії та чинить "значний психологічний вплив на російське керівництво".

Зараз ми оцінюємо, що події на аеродромі Саки 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації чорноморського флоту,

– сказав чиновник.

У ЗСУ казали, що знищено 9 літаків

9 серпня на авіабазі Саки під Новофедорівкою на західному узбережжі Криму пролунали численні вибухи. У Повітряних силах казали, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків. Але різні джерела кажуть, що знищено приблизно від 8 до 24 літаків.

Також окупанти заявили, що зросла кількість постраждалих внаслідок вибухів у Криму. При цьому у міноборони росії раніше стверджували, що ніхто не постраждав.

Після цього у Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" прийшла у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів. Люди поспіхом намагалися виїхати з півострова, але мало кому це вдалося. На кримському мості був рекордний трафік, а залізничне сполучення було перекрите через пошкодження.

Вчора ввечері у Криму знову була "бавовна"

Ввечері 18 серпня у Керчі поруч з кримським мостом пролунали потужні вибухи. Це підтвердили навіть російські ЗМІ. Окупанти стверджують, що спрацювала ППО.

Трішки пізніше пролунали вибухи на аеродромі у Бельбеку. Після цього там та у Севастополі почали лунати сирени. На місце вибуху помчали машини "МНС". Про наслідки ударів наразі нічого невідомо.

Після нових вибухів у Криму на в'їзді до кримського мосту росіяни поставили додаткові блокпости. Так окупанти намагаються шукати "диверсантів".

До теми – наслідки ударів по аеродрому Саки: дивіться відео