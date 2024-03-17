"Поєхалі атсюда": росіяни бідкаються через вибухи і пожежу в аеропорті Домодєдово у Москві
В ніч на 17 березня невідомі безпілотники знову атакували московський аеропорт Домодєдово. Місцеві вже масово публікують кадри нічного нальоту БпЛА.
Зазначимо, що мер Москви після атаки заявив про "збиття" двох безпілотників у районі аеропорту, а згодом російська пропаганда чомусь зменшила кількість збитих цілей. Що ж відбувалося вночі у російському Домодєдово – передає 24 Канал.
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Атака на аеропорт
Вночі мешканцями російського міста Домодєдово вкотре було неспокійно. Зазначається, що декілька безпілотників атакували місцевий аеропорт. Там, за словами очевидців, виникла пожежа.
Російські громадяни вже звикли до регулярний візитів безпілотників, тому вважають за обов'язок зафільмувати кожну атаку. Так, у мережі з'явився ряд відео, на яких росіяни коментують наліт БпЛА на Домодєдово.
Що сталося в Домодєдово: дивіться відео
На деяких з них добре чути характерний звук безпілотників. Однак навіть коли дрон вже близько, росіяни не поспішають в укриття – навпаки, вони знімають до останнього. Лише коли безпілотник досягнув своєї цілі, від них можна почути: "Поєхалі атсюда".
Вибух у аеропорту Домодєдово у Росії: дивіться відео
За офіційними повідомленнями московської влади, їм вдалося "збити" два безпілотники. На місці падіння уламків, за їх словами, немає пошкоджень. Однак чомусь на місці працюють екстренні служби Росії. Вже згодом один безпілотник кудись "зник" і росіяни повідомили про збиття лиш одного повітряного об'єкта.
Кадри з російського аеропорту, куди летіли БпЛА: дивіться відео
Регулярні вибухи у Росії
- Ніч проти 17 березня видалася гучною для росіян у різних регіонах. Зазначається, що вибухи чули у столиці Москви, і в Ростовській, Бєлгородській, Калузькій і Ярославській областях. Окупанти заявили, нібито все ліквідували, однак у деяких регіонах, як і в Домодєдово на місце виїжджали екстренні служби.
- Вже пізніше стало відомо, що невідомі дрони дісталися до Слов’янська-на-Кубані. Там пролунали щонайменше шість вибухів. Безпілотники атакували нафтопереробний завод "Славянск ЭКО", що входить в п'ятірку найбільших у краї.
- Згодом у мережі також з'явилися кадри атаки на нафтопереробний завод. Зокрема, росіяни знову бідкалися та питали, де ж славнозвісне ППО. Однак за повідомленнями пропаганди, всі безпілотники збили і лиш один впав на територію заводу. Зазначається, що під час атаки в одного з працівників заводу стався серцевий приступ.