Під приціл дронів у Росії потрапив один із пріоритетних НПЗ: військове зведення від Світана
Дві нафтобази та нафтопереробний завод у Росії зазнали атаки безпілотників. Водночас НПЗ у Краснодарському краї вже не вперше опиняється під ударом.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що продукти діяльності Афіпського НПЗ йдуть на російську армію.
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Удар по НПЗ та 2 нафтобазах у Росії
Світан зазначив, що до вуглеводневої галузі Росії продовжують застосовуватися "санкції" Малюка й Буданова. Зокрема, низка об'єктів зазнає повторних атак, адже безпілотник не знищить НПЗ повністю. Тому вони б'ють у певні точки, після чого завод виходить із ладу на декілька тижнів чи місяців. І Афіпський НПЗ уже не вперше потрапляє під удар.
Він додав, що основним терміналом для Афіпського НПЗ є Новоросійський. Тобто він прокачує нафту на Новоросійськ, а продукти – дизель та авіаційний керосин – йдуть на російську армію.
Тому цей завод у пріоритеті на зазначеному напрямку,
– зауважив полковник запасу.
Найімовірніше, резюмував він, у росіян не вистачає систем ППО для всіх об'єктів нафтопереробної галузі. А масштабування таких ударів буде дуже корисним для нас.
Що відбувається біля Очеретиного
Полковник запасу сказав, що в районі Очеретиного Донецької області противник вклинився у нашу оборону. Українські військові намагаються зрізати це вклинення.
За його словами, якщо рухатися вздовж траси з боку Костянтинівки на Авдіївку, то Очеретинське вклинення може бути повністю нівельоване.
Росіяни точно підуть, не розвиватимуть наступальні дії,
– вважає Світан.
Тобто, додав він, окупанти відійдуть назад у район Донецького аеропорту. Водночас у нас для такого руху має бути достатньо сил та засобів, оскільки це доволі серйозна операція.