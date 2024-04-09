Атака на авіаційний центр під Воронежом: що росіяни могли там виготовляти

Україні вдалось завдати удару по авіаційному центру під Воронежом. Це дуже важливий об'єкт – складова ланцюжка ВПК Росії.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко висловив 24 Каналу думку, що там відбувався один із етапів виготовлення ракет. У ЗМІ тим часом навели деталі того, що ремонтував авіацентр у Борисоглєбську.

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Ланцюжок виробництва російських ракет

Мусієнко розповів, що цей комплекс використовувався в ланцюжку виробництва російських ракет. Зокрема, є підстави вважати, що ракет Х-555, які використовує російська стратегічна авіація для завдання ударів по території України.

Це означає, що окремі елементи безпосередньо ракети виготовлялись саме там, саме в Борисоглєбську. Вилучення цього ланцюжку, цього підприємства створює певні проблеми та відтерміновує подальше виробництво,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Розконсервація старих ракет

За його словами, друге, що відомо, це те, що здійснювалася розконсервація, перевірка придатності та ремонт ракет Х-22 і Х-29. Це протикорабельні ракети, які використовуються літаками Ту-22М3, якими ворог б'є по Півдню та Сходу нашої держави.

"Як правило, ці ракети залишились застарілі. Це виробництво 60-х – 70-х років минулого століття. Їх потрібно перевіряти на їхній термін експлуатації. Тобто, наскільки вони придатні взагалі до застосування та наскільки вони можуть бути ефективні", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що це можна порівняти з технікою: танками та бронемашинами. Коли їх розконсервовують, то з 3 машин збирають 1. Так само з ракетами треба виконувати такі дії. Є інформація, що там могли виробляти безпілотники.

Утім з моїх джерел поки що підтверджень цього не чув. Те, що там навчаються пілоти по певних програмах – це може відповідати дійсності. Це те, що нині відомо. Це об'єкт ВПК Росії, який задіяний саме в ланцюжку ракетного ремонту та виробництва,

– наголосив Мусієнко.

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