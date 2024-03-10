Атака авіазаводу у Таганрозі: Притула заявив, що А-50 з великою ймовірністю критично пошкоджений
Джерело:Сергій Притула
Напередодні росіяни бідкалися на масовану атаку дронів. Зокрема, кажуть, що під атаку потрапив авіазавод у Таганрозі, на якому розташовувався літак-розвідник А-50.
Волонтер Сергій Притула опублікував у своєму телеграмі цікавий пост. Він наголосив, що "ваші донати клепали Таганрог".
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Літак А-50 міг бути критично пошкоджений
І коли "пробивали коридор", і коли гатили по об'єкту! Як то кажуть "Можем павтаріть" безслідно не проходить!
– наголосив Притула.
Дрони, на які скидаються українці, успішно атакували Таганрог / Фото з телеграма Притули
Він послався на власні джерела. Вони повідомили, що літак ДРЛВ А-50, який перебував в ангарі 66 на модернізації, з великою ймовірністю зазнав критичних пошкоджень. Пов'язано це зі значними пошкодженнями самого ангару, в якому він був.
Також він додав, що є ймовірність, що уражень зазнав ще один літак. Тому він закликав схрестити пальці й очікувати на офіційне підтвердження.
Супутниковий знімок пошкодженого ангара у Таганрозі / Фото з телеграма Притули
Сергій Притула подякував донорам за підтримку, а захисникам – за чудову роботу. Також зазначив, що донати на Благодійний фонд Сергія Притули щоденно працюють на перемогу. Причому як на нульових позиціях, так і у ворожому тилу.
Що відомо про атаку Таганрогу та пожежу на авіазаводі
- Власне, у ніч проти 9 березня російський Таганрог, що у Ростовській області, зазнав масованої атаки дронами. За словами очевидців, пошкоджень зазнав авіаційний завод імені Берієва. Про саму атаку заявляв губернатор області Васілій Голубєв. Він навіть визнав, що є один поранений.
- Сам Голубєв близько 02:30 заявляв, що регіон під масованою атакою безпілотників. Тоді він писав, що наслідки на землі буцімто з'ясовують. За найкращою традицією окупантів, він запевняв, що працювала російська ППО.
- А вже близько 03:23 російськими телеграм-каналами почали поширюватися повідомлення від очевидців. Вони заявляли, що пошкоджень зазнав завод Берієва. Що там спалахнула пожежа.
- Для розуміння: на заводі імені Берієва займаються побудовою та ремонтом військових транспортних літаків різних типів. Серед них – Іл-76, А-50 та Іл-78. А ще раніше на ньому займалися виробництвом стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95МС та Ту-142.