Атака авіазаводу у Таганрозі: Притула заявив, що А-50 з великою ймовірністю критично пошкоджений

10 березня 2024, 19:41
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Сергій Притула

Напередодні росіяни бідкалися на масовану атаку дронів. Зокрема, кажуть, що під атаку потрапив авіазавод у Таганрозі, на якому розташовувався літак-розвідник А-50.

Волонтер Сергій Притула опублікував у своєму телеграмі цікавий пост. Він наголосив, що "ваші донати клепали Таганрог".

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Літак А-50 міг бути критично пошкоджений

І коли "пробивали коридор", і коли гатили по об'єкту! Як то кажуть "Можем павтаріть" безслідно не проходить!
– наголосив Притула.


Дрони, на які скидаються українці, успішно атакували Таганрог / Фото з телеграма Притули

Він послався на власні джерела. Вони повідомили, що літак ДРЛВ А-50, який перебував в ангарі 66 на модернізації, з великою ймовірністю зазнав критичних пошкоджень. Пов'язано це зі значними пошкодженнями самого ангару, в якому він був.

Також він додав, що є ймовірність, що уражень зазнав ще один літак. Тому він закликав схрестити пальці й очікувати на офіційне підтвердження.


Супутниковий знімок пошкодженого ангара у Таганрозі / Фото з телеграма Притули

Сергій Притула подякував донорам за підтримку, а захисникам – за чудову роботу. Також зазначив, що донати на Благодійний фонд Сергія Притули щоденно працюють на перемогу. Причому як на нульових позиціях, так і у ворожому тилу.

Що відомо про атаку Таганрогу та пожежу на авіазаводі

  • Власне, у ніч проти 9 березня російський Таганрог, що у Ростовській області, зазнав масованої атаки дронами. За словами очевидців, пошкоджень зазнав авіаційний завод імені Берієва. Про саму атаку заявляв губернатор області Васілій Голубєв. Він навіть визнав, що є один поранений.
  • Сам Голубєв близько 02:30 заявляв, що регіон під масованою атакою безпілотників. Тоді він писав, що наслідки на землі буцімто з'ясовують. За найкращою традицією окупантів, він запевняв, що працювала російська ППО.
  • А вже близько 03:23 російськими телеграм-каналами почали поширюватися повідомлення від очевидців. Вони заявляли, що пошкоджень зазнав завод Берієва. Що там спалахнула пожежа.
  • Для розуміння: на заводі імені Берієва займаються побудовою та ремонтом військових транспортних літаків різних типів. Серед них – Іл-76, А-50 та Іл-78. А ще раніше на ньому займалися виробництвом стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95МС та Ту-142.

Автор: Назарій Лазур