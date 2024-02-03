Джерела CNN розповіли, як швидко Байден ухвалив рішення щодо ударів по Іраку та Сирії
Джерело:CNN
Президент Сполучених Штатів Байден схвалив удари по проіранських бойовиках в Сирії та Іраку ще в понеділок, 29 січня. Фактично він дозволив ці дії вже наступного дня після атаки на базу США в Йорданії.
Анонімні джерела розповіли міжнародним журналістам, що Байдену представили варіанти відплати майже відразу. Власне, одразу після того, як у Вашингтоні у неділю, 28 січня, отримали повідомлення про атаку на американську базу "Вежа-22" у Йорданії.
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Байден дав "зелене світло" для ударів
Саме на зустрічі в Ситуаційній кімнаті зі своїми головними радниками з національної безпеки наступного ранку Байден дав конкретне "зелене світло" для першої серії ударів в Іраку і Сирії, яка була здійснена в п'ятницю. Про це зазначають у CNN.
Тоді ж Байден також був поінформований про те, що за недільну атаку безпілотника, згідно з джерелами, відповідальні бойовики, яких підтримує іранський Корпус вартових ісламської революції.
За інформацією преси, протягом наступних днів команда Байдена з національної безпеки працювала в тісній координації з Пентагоном, відстежуючи ситуацію в регіоні й допрацьовуючи плани. Чиновники констатували, що важливим фактором, який вплинув на терміни удару, була погода в регіоні.
Високопосадовці з різних відомств США збиралися в четвер, а потім знову в п'ятницю вранці для остаточної перевірки, перш ніж розпочати завдавати удари,
– пишуть у CNN.
Більше про цю ситуацію
- У ніч на 28 січня 2024 року військову базу Сполучених Штатів в Йорданії атакували безпілотники. Згодом у Пентагоні, констатували, що внаслідок цієї атаки було поранено понад 40 американських солдатів, ще троє військових загинули.
- Водночас у міноборони країни заявили, що до нападу причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран. Важливо, що Штати є важливим економічним партнером і гарантом безпеки Йорданії, місцеві офіцери проходять вишкіл у США.
- З відповіддю у Вашингтоні довго не затягували, ввечері 2 лютого американські військові завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку і Сирії. Атака тривала близько 30 хвилин. Під прицілом були три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.