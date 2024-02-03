Джерела CNN розповіли, як швидко Байден ухвалив рішення щодо ударів по Іраку та Сирії

Президент Сполучених Штатів Байден схвалив удари по проіранських бойовиках в Сирії та Іраку ще в понеділок, 29 січня. Фактично він дозволив ці дії вже наступного дня після атаки на базу США в Йорданії.

Анонімні джерела розповіли міжнародним журналістам, що Байдену представили варіанти відплати майже відразу. Власне, одразу після того, як у Вашингтоні у неділю, 28 січня, отримали повідомлення про атаку на американську базу "Вежа-22" у Йорданії.

Дивіться також За ударом стоїть Іран, – військовий оглядач припустив реакцію США на атаку по базі в Йорданії

Байден дав "зелене світло" для ударів

Саме на зустрічі в Ситуаційній кімнаті зі своїми головними радниками з національної безпеки наступного ранку Байден дав конкретне "зелене світло" для першої серії ударів в Іраку і Сирії, яка була здійснена в п'ятницю. Про це зазначають у CNN.

Тоді ж Байден також був поінформований про те, що за недільну атаку безпілотника, згідно з джерелами, відповідальні бойовики, яких підтримує іранський Корпус вартових ісламської революції.

За інформацією преси, протягом наступних днів команда Байдена з національної безпеки працювала в тісній координації з Пентагоном, відстежуючи ситуацію в регіоні й допрацьовуючи плани. Чиновники констатували, що важливим фактором, який вплинув на терміни удару, була погода в регіоні.

Високопосадовці з різних відомств США збиралися в четвер, а потім знову в п'ятницю вранці для остаточної перевірки, перш ніж розпочати завдавати удари,

– пишуть у CNN.

Більше про цю ситуацію