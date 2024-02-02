Самі росіяни кажуть про ураження, – у Повітряних силах розповіли про наслідки атаки на Бельбек

Україна продовжує проводити успішні операції зі знищення авіації ворога. Зокрема, самі ж росіяни визнають, що кілька одиниць вдалося знищити під час атаки аеродрому в Криму.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що у російських пабліках шириться інформація, що під час атаки на аеродром Бельбек було ліквідовано щонайменше три російські літаки.

Дивіться також Квоти на цукор, м’ясо та яйця: чи продовжить ЄС безмитну торгівлю з Україною та на яких умовах

Росіяни самі визнають втрати

Речник Повітряних сил наголосив, що питання наслідків удару по аеродрому – це більше компетенція українських розвідок, адже вони послуговуються різними джерелами.

Водночас Повітряні сили теж отримують різну інформацію з різних джерел. За словами речника Повітряних сил, найкраще підтвердження успішності атаки – те, що росіяни самі визнають свої втрати та пишуть про це у своїх пабліках.

Але ще краще – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі вже визнають і публікують інформацію про те, що було знищено три літаки, потім там був особовий склад. Це найкраще підтвердження того, що "не всі цілі збито", як вони звикли казати,

– сказав Юрій Ігнат.

Ігнат прокоментував удар по Бельбеку