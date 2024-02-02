Самі росіяни кажуть про ураження, – у Повітряних силах розповіли про наслідки атаки на Бельбек
Україна продовжує проводити успішні операції зі знищення авіації ворога. Зокрема, самі ж росіяни визнають, що кілька одиниць вдалося знищити під час атаки аеродрому в Криму.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що у російських пабліках шириться інформація, що під час атаки на аеродром Бельбек було ліквідовано щонайменше три російські літаки.
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Росіяни самі визнають втрати
Речник Повітряних сил наголосив, що питання наслідків удару по аеродрому – це більше компетенція українських розвідок, адже вони послуговуються різними джерелами.
Водночас Повітряні сили теж отримують різну інформацію з різних джерел. За словами речника Повітряних сил, найкраще підтвердження успішності атаки – те, що росіяни самі визнають свої втрати та пишуть про це у своїх пабліках.
Але ще краще – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі вже визнають і публікують інформацію про те, що було знищено три літаки, потім там був особовий склад. Це найкраще підтвердження того, що "не всі цілі збито", як вони звикли казати,
– сказав Юрій Ігнат.
Ігнат прокоментував удар по Бельбеку
- Українська авіація атакувала в окупованому Криму аеродром "Бельбек", де розташовна військова техніка загарбників. Наразі слід дочекатись супутникових фото та даних від розвідки, аби оцінити масштаби атаки.
- Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, українські пілоти й надалі працюватимуть над знищенням потужностей ворога на захопленому півострові.
- Речник Повітряних сил зазначив, що українська 204-та бригада тактичної авіації точно повернеться у Крим і наші захисники вже над цим працюють.