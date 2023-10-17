У Бериславі постраждала лікарня, а в Слов'янську – приліт у гуртожиток: наслідки нічних ударів

Ворог продовжує завдати ударів по нашій державі, зокрема, особливо інтенсивно – по прифронтових регіонах. Так, на Херсонщині було влучання в лікарню, а на Донеччині – у гуртожиток коледжу.

Вранці 17 жовтня стало відомо про цей нічний обстріл. Про ситуацію в Бериславі розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а в Слов'янську – мер міста Вадим Лях.

Дивіться також Нічний удар по Україні: на Півдні уламки "Шахедів" влучили в яхт-клуб Одеси

Наслідки атаки на Херсонщину та Донеччину

За словами Прокудіна, постраждало терапевтичне відділення Бериславської лікарні, зокрема, було пошкоджено діагностичне обладнання.

У приміщеннях вибиті вікна та двері. Уламками засипало в'їзд на територію. На щастя, без жертв,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу можна побачити на фото, що опублікував голова обласної військової адміністрації.

На Херсонщині було пошкоджено лікарню / Фото ОВА

Водночас міський голова Слов'янська у Донецькій області Лях констатував, що вночі було зафіксовано два вибухи.

Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста на вулиці Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу,

– сказав він.

Окрім того, мер населеного пункту наголосив, що жертв внаслідок ворожої атаки на Слов'янськ – немає.

Мер Слов'янська розповів про нічний обстріл регіону: дивіться відео

Обстріл на Одещини та Миколаївщини

У ніч проти 17 жовтня окупанти також випустили 6 ударних дронів типу "Шахед" по Одеській області. Усі цілі вдалось збити системі ППО, але внаслідок падіння уламків постраждав яхт-клуб.

Зокрема, було зруйновано школу вітрильного спорту, ангар з обладнанням та декілька цивільних плавзасобів, про що розповіли в ОВА та Силах оборони Півдня.

Дивіться також Ворог атакував безпілотниками: в Одесі чули вибухи, працювала ППО

Водночас під ударом була Миколаївська область. Ворог випустив ракету Х-59 по цьому регіону, однак її збила протиповітряна оборона. Зауважимо, що запускали загарбники цілі з Кримського півострова.