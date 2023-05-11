Вони шукають виправдання, – Зеленський розповів, що стоїть за "атакою дронами" на Кремль

Президент Володимир Зеленський прокоментував розповіді росіян про "атаку безпілотників" на Кремль. Він вважає, що це шоу могла влаштувати сама Росія.

Президент відкинув звинувачення Росії в тому, що нібито Україна стоїть за ймовірною атакою безпілотників.

До речі Ці дрони прилетіли з Підмосков'я, – російський журналіст про "атаку" на Кремль

Це могла бути операція Москви

Український лідер вважає, що атака могла бути операцією під марковим прапором, тобто здійснила її сама Росія, а тепер шукає "виправдання" для нападу.

Вони постійно шукають щось, як виправдання, кажучи: "Ви нам робите так, а ми вам те",

— сказав президент.

Однак він зазначив, це не спрацювало навіть для внутрішньої громадськості. У казки не повірили навіть пропагандисти, тому що це виглядало дуже штучно.

Нова брехня росіян

Нещодавно пропагандистські ЗМІ заявила, нібито Україна 9 травня знову намагалася атакувати Москву. Стверджують, що було аж 100 безпілотників одразу, але усі знешкодили. Таку маячню видав генерал-майор авіації, голова президії "Офіцерів Росії" Сергій Липовий.

Нагадаємо, вночі 3 травня жителі Москви почули 2 гучні вибухи, які були схожі на звуки грому. Мешканці будинку на набережній побачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни. У Росії заявили, що це українська "атака" по Кремлю. Мовляв, Київ хотів вбити Путіна.

До речі, як і зауважував Зеленський, росіяни, за своєю тактикою, одразу почали погрожувати "відповіддю".