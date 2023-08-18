У центрі столиці Росії переполох: з'явились кадри з місця падіння дрона у Москві
У центрі столиці країни-агресора від ночі метушливо через падіння безпілотника. Наразі з'явились перші кадри з місця подій, працюють ворожі екстрені служби.
Російські ЗМІ публікують фото та відео. Зазначають, що безпілотник упав в районі Краснопресненської набережної у самому центрі Москви.
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На місці багато машин швидкої допомоги, рятувальники та поліція.
У Москві переполох / Фото росЗМІ
На місце події зігнали багато техніки / Фото росЗМІ
Не можуть визначитись упав дрон, чи уламки
За даними пропагандистів, у 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів унаслідок падіння безпілотника. Переконують, що постраждалих, попередньо, немає.
Натомість мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрон був начебто збитий, а на Експоцентр упали уламки.
На територію Експоцентру прибули екстренні служби / Фото росЗМІ
На територію Експоцентру нікого не пропускають: відео
Попри повідомлення про відсутність постраждалих, на кадрах видно, що до місця події з’їжджаються машини швидкої допомоги.
Унаслідок інциденту можуть бути потерпілі, до центру з'їхались швидкі / Фото росЗМІ
Момент падіння дрона теж зафіксували
Зауважимо, що міністерство оборони Росії хоч і намагаються замовчувати подібні інциденти, цього разу таки заявило про атаку. Відомство також стверджує, що дрон нібито вдалося збити.
Кажуть, що безпілотник намагався атакувати об'єкти у Москві і Московській області, однак "після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної Москви".
Момент влучання дрона у центр "Москва-сіті": відео
Інцидент не перший і не останній
- До слова, цей центр полюбився дронам. Так, лише 1 серпня БПЛА влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті", тоді пошкоджень зазнав фасад будівлі на рівні 21 поверху, і два дні до того були влучання у ту ж вежу. Тоді зазначали, що там розташовані офіси міністерств.
- У ГУР МО порадили росіянам не розслаблятись і чекати більше гостей з неба. В українській розвідці кажуть: атаки БпЛА оголили всю систему російської ППО. Тепер вона виглядає неефективною.