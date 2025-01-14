Масштабні пожежі й вибухи на нафтобазах та заводах: що відомо про масовану атаку дронів по Росії

Зранку 14 січня невідомі безпілотники атакували різні регіони Росії. Наразі відомо, що їхніми цілями були заводи по виробництву компнонентів та речовин для зброї, нафотобаза та російська ППО.

Вибухи чули у Республіці Татарстан, у Саратовській, Тульській, Тамбовській, Орловській, Воронезькій, Брянській та інших областях. Усе, що відомо про атаку безпілотників по Росії – повідомляє 24 Канал.

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Які наслідки атаки БпЛА по Росії

За даними російських ЗМІ, над Тульською областю Росії знищили 16 дронів. Губернатор області повідомив, що нібито уламки БпЛА пошкодили кілька автомобілів та господарських будівель, а також вибили вікна в житловому будинку.

У Брянській області внаслідок атаки постраждало промислове підприємство.

У Саратовській області, як повідомляла російська влада, пошкоджено промислове підприємство в Енгельсі. Місцеві жителі повідомляють про пожежу на нафтобазі. За їхніми словами, у місті було чути щонайменше 12 вибухів.

Пожежа на нафтобазі в Енгельсі: відео

Ще одне промислове підприємство спалахнуло в Саратові. Внаслідок атаки там виникла сильна пожежа.

У Казані безпілотники атакували промислове підприємство. Як повідомляють російські ЗМІ, там загорілася газова цистерна. Під ударом дронів перебувала й Орловська область. За даними російської місцевої влади, над нею збили 17 БпЛА.

Станом на 6:33 ранку, у російських ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки невідомими безпілотниками закриті аеропорти Казані, Саратова, Пензи та Ульяновська. Тимчасові обмеження також запроваджено в аеропорту татарстанського Нижньокамська. Окрім цього, закрито аеропорт Іжевська в Удмуртській Республіці Росії.

В аеропортах Калуги й Тамбова вже скасували тимчасові обмеження щодо вильотів та посадки літаків. Окрім цього, школи Саратова та Енгельса перейшли на дистанційний режим навчання.

Що відомо про пожежу на заводі в Казані

У Казані під час атаки безпілотниками пролунали потужні вибухи на заводі "Оргсинтез". Там спалахнула масштабна пожежа. У пропагандистських телеграм-каналах стверджують, що на території підприємства впали лише уламки дронів, однак, масштаби загоряння свідчать про протилежне.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, пожежа охопила 3 цистерни на території заводу. За попередніми даними, поряд із заводом під ударом також опинилася база зріджених газів.

Як в Україні прокоментували вибухи у Росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі написав: "Пекельні борошна", – ймовірно, маючи на увазі атаку безпілотників по Росії.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі опублікував відео із пожежею у Росії, що сталася внаслідок атаки безпілотників.

Пожежа у Росії внаслідок атаки БпЛА: відео з телеграм-каналу Андрія Коваленка

Цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО Росії,

– каже Коваленко.

Він також прокоментував ураження казанського заводу "Оргсинтез" та зазначив, що він є стратегічним об'єктом і має безпосереднє значення для оборонно-промислового комплексу Росії.

За словами Коваленка, підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, які застосовують для створення військової техніки та озброєння. Зокрема, поліамід, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки, які виробляє "Оргсинтез", держава-агресорка використовує для виробництва бронетехніки, шин для танків та БТР.

Окрім цього, підприємство також займається виробництвом компонентів для вибухових речовин, які використовують у виробництві боєприпасів.