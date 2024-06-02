"Дощ із уламків": Бєлгород зазнав атаки, є руйнування
Росіяни в Бєлгороді уночі проти 2 червня бідкались на атаку дронів. А на ранок в місті оголосили ракетну небезпеку. Опісля на вулиці почали знаходити нібито уламки збитих безпілотників і ракет.
Російські телерам-канали публікують фото, які їм надіслали очевидці. Також зазначають, що в Бєлгороді начебто працювала російська ППО.
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І схоже, що росіяни таки дійсно відбивали атаку вранці.
В Бєлгороді працювала російська ППО / Фото з телеграм-каналів
Сліди у небі над Бєлгородом сьогодні зранку / Фото з телеграм-каналів
Є пошкодження
Згодом про атаку повідомила місцева влада. Зокрема, губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив нібито у місті є пошкодження різного ступеня. При цьому додав, що "несучі конструкції будівель не постраждали". Мовляв, це велике досягнення російської дірявої протиповітряної оборони.
Жителі Бєлгорода під ранок чули звуки вибухів / Фото з тг-каналів
Також традиційно влада заявила, що жертв та потерпілих унаслідок нічних вибухів і падіння уламків – немає.
У Бєлгороді знаходять уламки / Фото з тг-каналів
Річ у тім, що о 5 ранку в місті повідомляли про гучні вибухи, а очевидці скаржилися на дощ із уламків.
Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.
Вибухи в Росії: актуально
- В інших російських областях сьогодні теж не було спокійно. Так, Курську область атакував БпЛА, а ось Бєлгородська область була під атакою FPV-дрона.
- А вчора, 1 червня вночі біля Анапи Краснодарського краю Росії сталася пожежа на компресорній станції "Русская".