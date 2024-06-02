"Дощ із уламків": Бєлгород зазнав атаки, є руйнування

Росіяни в Бєлгороді уночі проти 2 червня бідкались на атаку дронів. А на ранок в місті оголосили ракетну небезпеку. Опісля на вулиці почали знаходити нібито уламки збитих безпілотників і ракет.

Російські телерам-канали публікують фото, які їм надіслали очевидці. Також зазначають, що в Бєлгороді начебто працювала російська ППО.

Дивіться також Зеленський пояснив, від чого залежить надання Україні дозволу бити по Росії без обмежень

І схоже, що росіяни таки дійсно відбивали атаку вранці.



В Бєлгороді працювала російська ППО / Фото з телеграм-каналів



Сліди у небі над Бєлгородом сьогодні зранку / Фото з телеграм-каналів

Є пошкодження

Згодом про атаку повідомила місцева влада. Зокрема, губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив нібито у місті є пошкодження різного ступеня. При цьому додав, що "несучі конструкції будівель не постраждали". Мовляв, це велике досягнення російської дірявої протиповітряної оборони.



Жителі Бєлгорода під ранок чули звуки вибухів / Фото з тг-каналів

Також традиційно влада заявила, що жертв та потерпілих унаслідок нічних вибухів і падіння уламків – немає.

У Бєлгороді знаходять уламки / Фото з тг-каналів

Річ у тім, що о 5 ранку в місті повідомляли про гучні вибухи, а очевидці скаржилися на дощ із уламків.

Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.

Вибухи в Росії: актуально