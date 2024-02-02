Масованої дронової атаки зазнала Кіровоградщина: у районі Кропивницького відпрацювала ППО

Проти ночі 2 лютого ворог запустив "Шахеди" у значній кількості в український повітряний простір. Під ударом опинилася серед інших і Кіровоградська область.

В Обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працювали сили Протиповітряної оборони України. Зокрема й у самому обласному центрі – місті Кропивницький.

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Атака "Шахедів" на Кропивницький: що розповіли в ОВА

Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації, повідомив у соцмережах, що відбулася масована атака "Шахедів" на Кіровоградщину та сусідні області.

Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо – без постраждалих,

– наголосив Райкович.

Також відомо, що "Шахеди" атакували цієї ночі, 2 лютого, Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Місцеві пабліки зазначали, що в деяких районах міста ставалися відключення води й світла.

окрім Кривого Рогу, за повідомленнями моніторингових каналів, дрони-камікадзе атакували район міста Балаклія в Харківській області, район міста Кам'янське поблизу Дніпра та інші райони.

Повітряні сили України писали про щонайменше 6 груп "Шахедів", які ворог запускав з південного напрямку.

У ніч на 1 лютого, нагадаємо, неспокійно також було на Сході. Повітряні сили розповідали про рух "Шахедів" до Дніпропетровської, Харківської та інших областей. Але тієї ночі ворог застосував лише 4 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. А збили з них 2.