Наймасованіша атака дронами, над Києвом збили понад 30 цілей: хронологія 889 дня війни

Розпочалась 889 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують відбивати атаки та штурми противника на лінії фронту. Водночас противник атакував уночі дронами.

Про головні події дня станом на 31 липня, втрати противника, наслідки атаки, ситуацію на полі бою – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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