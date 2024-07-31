Наймасованіша атака дронами, над Києвом збили понад 30 цілей: хронологія 889 дня війни
Розпочалась 889 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують відбивати атаки та штурми противника на лінії фронту. Водночас противник атакував уночі дронами.
Про головні події дня станом на 31 липня, втрати противника, наслідки атаки, ситуацію на полі бою – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Під час атаки України вночі 31 липня декілька російських" Шахедів" залетіло на територію Білорусі. Через це білоруси мусили підіймати у небо свої винищувачі. На підступах до Києва знищили понад 30 дронів, це одна з наймасовіших атак за всю війну. У КМВА повідомили, що у липні це була вже сьома атака Києва ворожими дронами. Для столиці вона також стала наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА. Також уночі, близько 02:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Повітряні сили попередили про загрозау застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 Кинджал. Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, ворожі безпілотники фіксували у Київській області. Там по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Російські дрони знищили ще до того, як вони встигнули дістатися до столиці. Цієї ночі неспокійно було у російському Курську, там лунали вибухи. Згодом міссцева влада повідомила, що у Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після "атаки ЗСУ". Після 23:00 у Києві було чутно вибух. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Київщині. Втім у КМВА пізніше спростували інформацію про вибух та роботу ППО.
У Білорусі піднімали винищувачі
Наймасованіша атака на Київ
Тривога через зліт МіГ
Ворог атакував дронами Україну
Російський Курськ зазнав атаки
Чи були ввечері вибухи в Києві
Під час атаки України вночі 31 липня декілька російських" Шахедів" залетіло на територію Білорусі. Через це білоруси мусили підіймати у небо свої винищувачі.
На підступах до Києва знищили понад 30 дронів, це одна з наймасовіших атак за всю війну.
У КМВА повідомили, що у липні це була вже сьома атака Києва ворожими дронами. Для столиці вона також стала наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.
Також уночі, близько 02:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
Повітряні сили попередили про загрозау застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 Кинджал.
Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, ворожі безпілотники фіксували у Київській області.
Там по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Російські дрони знищили ще до того, як вони встигнули дістатися до столиці.
Цієї ночі неспокійно було у російському Курську, там лунали вибухи. Згодом міссцева влада повідомила, що у Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після "атаки ЗСУ".
Після 23:00 у Києві було чутно вибух. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Київщині. Втім у КМВА пізніше спростували інформацію про вибух та роботу ППО.