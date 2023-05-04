"Атаку на Кремль" могла влаштувати сама Росія: в ISW припустили, чому це вигідно ворогу

Російські ЗМІ нафантазували, що уночі 3 травня українські безпілотники нібито атакували Кремль. Однак, швидше за все, цей "напад" організувала сама Росія.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Вони вважають, що Росія, ймовірно, влаштувала цю "атаку", намагаючись показати реальну небезпеку росіянам, тим самим створити умови для ширшої мобілізації.

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Що вказує на слід Росії

Перш за все варто згадати посилення російської протиповітряної оборони в межах Москви. Укладачі звіту вважають малоймовірним, що два безпілотники могли пробити кілька шарів протиповітряної оборони та долетіти просто до "серця Кремля". Крім того, гарно зняті кадри "атаки" виглядають доволі неприродно для такої події.

Геолокаційні зображення за січень 2023 року показують, що російська влада розмістила системи протиповітряної оборони "Панцир" під Москвою для створення кіл повітряного захисту навколо міста.

Відтак, дрон, який не виявили такі засоби ППО, був би значним збентеженням для Росії. Негайна, узгоджена та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад було підготовлено всередині країни таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважують його збентеження.

Кремль миттєво звинуватив Україну в проведенні теракту, і російські офіційні відповіді швидко згуртувалися навколо цього звинувачення. Проте якби атака безпілотників не була внутрішньою організацією, це було б несподіванкою,

– наголошують аналітики.

Тож, цілком ймовірно, що Росія влаштувала цей інцидент у безпосередній близькості до Дня Перемоги, 9 травня, щоб презентувати війну своїй внутрішній аудиторії як екзистенцію.

В Росії тепер є привід до провокацій

В ISW припускають, що Кремль може використати "атаку", щоб виправдати свою агресію на цивільне населення України. Крім того, цей "напад" – чудова версія для скасування святкування 9 травня та виставлення війни в Україні, як прямої загрози дотриманню Росією шанованих історичних подій.

Аналітики нагадують, що Кремль планує провести інші операції під фальшивим прапором і посилити дезінформацію перед українським контрнаступом, щоб збільшити внутрішню підтримку війни.

2 травня Центр українського спротиву повідомив, що російські сили в Брянській і Курській областях отримали українську форму для проведення операції у прикордонних районах.

Про те, що російські війська можуть імітувати захоплення заручників, 3 травня повідомляв і Центр "Український опір". Активісти зазначали, що загони "Штурм" прибули до Іванівського Курської області та Ямного Брянської області.

Крім того, російські воєнні блогери поширили заяву про те, що українські війська готують провокацію проти Придністров'я і спробують увійти в регіон в період з 9 по 15 травня.

Раніше Кремль намагався представити Україну як екзистенційну загрозу територіальній цілісності Росії та попереджати про ймовірні українські провокації в Молдові.