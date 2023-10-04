На Одещині чули вибухи: ОВА попередила про роботу ППО
Росія вкотре розпочала атакувати південь України безпілотниками. На Одещині вже пролунало кілька вибухів.
На Одещині було чути вибухи. У ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. Раніше у Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників в бік Одещини з Чорного моря.
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На Одещині працюють по ворожим безпілотникам
О 22:54 у Повітряних силах заявили, що група ударних безпілотників рухається з Чорного моря у бік Одеської області. Також там повідомили про загрозу для Херсонської та Миколаївської областей.
О 23:07 у Повітряних силах зазначили, що ворожі цілі рухаються у напрямку Южне та Коблеве.
Згодом почала з'являтися інформація про вибухи на Одещині. В Одеській військовій обладміністрації повідомили про роботу ППО.
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Перебувайте в укритті, пам'ятайте про правила "двох стін". Рух ударних БпЛА в напрямку Южне, Коблеве!
– так прокоментували ситуацію в області Сили оборони півдня України.
Тим часом у Повітряних силах заявляють про рух вже другої групи безпілотників у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.
О 23:34 там повідомили, що друга група БпЛА перебуває у повітряному просторі Миколаївської області, вона рухається у північному напрямку.Зверніть увагу! О 21: 11 у Повітряних силах зазначили про запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей.
Скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні за вересень
За словами президента Зеленського, лише за останній місяць Росія випустила по Україні 2 151 повітряну ціль:
- 246 ракет;
- 746 дронів;
- 1 159 керованих авіабомб.
Як зазначив глава держави, більшість повітряних атак були спрямовані саме на об'єкти цивільної інфраструктури. Це звичайні будинки, центри міст, школи, порти, електростанції.
Остання атака "Шахедами": що відомо
У ніч проти 3 жовтня окупанти запустили дрони-камікадзе на Південь та Схід. Усього – 31 ворожа ціль. Крім того, росіяни випустили і крилату ракету "Іскандер-К". ППО працювала у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Усього було знищено 30 повітряних цілей: 29 "Шахедів" і одну ракету. Лише над Миколаївською областю було збито 16 ударних ворожих дронів.