Ворог "Шахідами" вдарив по Одещині, є влучання в об'єкт інфраструктури

В Одеській РВА повідомили про нічну атаку безпілотниками по регіону. Більшість повітряних цілей ворога вдалося збити силам ППО. Проте, на жаль, є і влучання по об'єкту громадської інфраструктури.

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. Втім, на місці влучання виникла пожежа. Туди вже вирушили рятувальники.

Дивіться також Росіяни атакували дронами 2 області: сили ППО збили всі БпЛА окупантів

Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА типу "Шахід-136" по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БпЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури,

– мовиться в офіційному повідомленні влади.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці вживають заходів з локалізації пожежі, задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

"Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", – додав начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Зауважимо, що мешканців міста просили не поширювати фото та відеоматеріали, що демонструють роботу ППО та місця ймовірних влучань ворожих БпЛА. Втім, на російських пропагандистських телеграм-каналах все ж з'явились відео, на яких видно пожежу у регіоні та заграву від неї.

Що відомо про нічну атаку безпілотниками по Одеській області

Сигнал тривоги на Одещині пролунав близько 2 години ночі 19 квітня. Моніторингові групи почали повідомляти про пуски фальш-цілей та безпілотників з Півдня.

Відразу після сигналу тривоги у місті пролунала серія потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

За деякий час стало відомо про ліквідацію кількох безпілотників. За інформацією місцевих ЗМІ, йшлося саме про "Шахіди". Також гучно було у Чорноморську.

Упродовж години на Одещині з певними інтервалами лунали звуки вибухів. Близько 3 ночі нарешті прозвучав сигнал відбою повітряної тривоги.

До цього, ввечері 18 квітня, Росія тероризувала своїми дронами-камікадзе 2 українські регіони. Втім, силам ППО вдалося ліквідувати усі ворожі цілі, а саме – 6 "Шахідів" та 1 "Орлан".