Тульську область уночі масовано атакували дрони – місцеві годинами слухали канонаду

У Тулі, Новомосковську та інших населених пунктах російської Тульської області багато годин лунали вибухи. На регіон масовано налетіли БпЛА.

Місцеві жителі у соціальних мережах скаржилися на десятки вибухів. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака дронів на Тульську область 22 травня: що відомо

У небі над російськими областями уночі 22 травня помітили безпілотники, причім у досить значній кількості та в різних областях. Епіцентром гучних вибухів стала Тульська область.

Упродовж кількох годин жителі кількох міст цього регіону писали про десятки вибухів, списуючи їх на влучання ракет ППО в дрони. Про канонаду повідомляли містяни самої Тули, другого за величиною міста області Новомосковська та інших населених пунктів.

Звуки вибухів над Тулою: відео очевидців

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Губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв написав у соцмережах, що в Тулі впали уламки БпЛА і "горить трава". Інформації про інші наслідки, на жаль, поки що немає.

Варто зауважити, що водночас із цим мер Москви Сергєй Собянін заявив, що до російської столиці також летіли БпЛА – але всіх їх начебто збили. Безпілотники рухалися на Москву і вдень 21 травня, тоді теж повідомляли про самі збиття.