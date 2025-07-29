Пізно ввечері 28 липня Росія завдала удару КАБами по Біленьківській виправній колонії №99 на Запоріжжі. Внаслідок атаки відомо про понад 10 загиблих та ще більше поранених.

Про перші миту після удару розповів заступник начальника Біленьківської виправної колонії №99 Дмитро Азаров у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

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Що відомо про обстріл виправної колонії?

Російські війська ввечері 28 липня атакували Біленьківську виправну колонію №99 у Запорізькій області. Для удару ворог застосував щонайменше чотири керовані авіаційні бомби.

Від удару загинули 17 людей, ще 42 отримали поранення. Крім того, близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Дмитро Азаров розповів про момент удару та перші хвилини порятунку постраждалих.

Два КАБи влучили в їдальню, один поцілив безпосередньо в місце проживання засуджених, де було найбільше загиблих,

– сказав він.

До прибуття карет швидкої допомоги першу допомогу постраждалим надавали медики та персонал установи. Згодом на місці працювали десятки швидких, які транспортували поранених до лікарень Запоріжжя.

Як зазначається, у колонії №99 утримують засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Ці люди не є рецидивістами.

За словами Азарова, попри шок від атаки, засуджені не піддалися паніці. Вони чітко дотримувалися інструкцій і зайняли свої позиції в укриттях. Це, на його думку, зменшило кількість жертв.

Будівля, в якій жили засуджені / Фото Суспільного

Наразі керівництво колонії розглядає можливість евакуації ув'язнених до безпечнішого місця. Адже, як нагадують кореспонденти, Біленьківська виправна колонія №99 – єдина установа в Запорізькій області, яку не евакуювали з початку повномасштабного вторгнення.

До слова, вночі окрім колонії росіянами була атакована лікарня у Кам'янському. Там також загинуло багато людей. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл, підкресливши, що атаки були цілеспрямованими та забрали життя десятків цивільних.