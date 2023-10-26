Чи була Хмельницька АЕС ціллю: у Повітряних силах прокоментували ворожу атаку дронами

Росія 25 жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Хоч наші військові збили всі дрони, та уламки впали у Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС.

Під час вечірнього звернення 25 жовтня Володимир Зеленський заявив, що найбільш ймовірно, що Хмельницька АЕС була мішенню для російських дронів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, що є життєва необхідність захистити такі об’єкти інфраструктури, пише 24 Канал.

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Юрій Ігнат розповів, що під час опалювального сезону захист об’єктів критичної інфраструктури – це дуже важлива місія, яка покладена не тільки на Повітряні сили ЗСУ, а на всі Сили оборони.

За словами речника, кожен комплекс – це кількісне посилення для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ також відповів на питання, чи була Хмельницька АЕС ціллю ворога. Він вкотре пригадав, що наші військові збили всі 11 запущених ворогом безпілотників типу "Шахед".

Все, що збивається угорі – падає вниз. Зрозуміти, що саме мав на меті ворог, можна тоді, коли є пряме влучання. Тому, на щастя, маємо успішну роботу, коли знищено "Шахеди", але можуть бути випадки, що внаслідок роботи протиповітряної оборони можуть ставатись такі речі (мовиться про падіння уламків – 24 Канал),

– заявив Юрій Ігнат.

За його словами, у ніч проти 26 жовтня був період, коли на всій території України не було повітряних тривог тому, що на Сході та Півдні – нельотна погода. Тож вороги не запускають ані авіацію, ані "Шахеди".

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