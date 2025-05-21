Потужна атака на Болховський завод напівпровідникових приладів: які наслідки матиме для Росії

Підрозділи СБС ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 21 квітня уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області Росії. Там виготовлялись дуже важливі для росіян компоненти.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що тепер ворогу потрібно буде шукати елементи для зброї деінде. Санкції лише ускладнять цей процес.

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Наслідки для Росії через атаку на Болховський завод

Болховський завод напівпровідникових приладів спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління. Військовий експерт зауважив, що росіяни використовують їх для складних видів озброєння, а саме у виробництві ракет та безпілотників.

Ці елементи – для широкого спектра застосування. Ми бачимо, що росіяни мають з цим проблеми. Наприклад, коли ми вразили завод, який виготовляв дрони на оптоволокні. А тут мовиться не лише про озброєння, а й техніку,

– наголосив він.

Подібні удари є для росіян особливо болючими, адже вони не можуть швидко знайти альтернативу тій продукції, які виробляли. Через санкції проти Росії ворогу важко їх купувати.

Важливо! У Генштабі повідомили, що підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

До слова, Болховський завод співпрацює з концерном "Сузір'я" та іншими структурами оборонно-промислового комплексу Росії. Підприємство щорічно випускає до 3 мільйонів приладів, на ньому працюють близько 700 співробітників.