Енергетична інфраструктура Укрзалізниці зазнала атаки російських БпЛА

В ніч проти 23 липня Україна знову опинилася під ударом російських "Шахедів". Внаслідок атаки, зокрема, постраждала залізниця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Що відомо про атаки на об'єкти Укрзалізниці?

У компанії повідомили, що цієї ночі їх енергетична інфраструктура зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів.

Пошкоджень зазнали об'єкти у Сумській та Полтавській областях. Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих — тривають ремонтні роботи,

– вказали в Укрзалізниці.

Компанія подякувала колегам-залізничникам за оперативне реагування та швидке відновлення. Там зазначили, що, на щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком.

Зауважимо, у ніч проти 23 липня "Сумиобленерго" повідомляли про перебої зі світлом після ударів ворога по критичній інфраструктурі у місті та області. Всі об'єкти водоканалу були знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення. Для частини споживачів електроенергії ввели обмеження.