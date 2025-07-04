Над Дніпропетровщиною збили 14 БпЛА: пошкоджені будинки та інфраструктура

В ніч на 4 липня російські війська вчергове масовано атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 14 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Читайте також Росія знову тероризувала Україну "Шахедами", Київ був під ракетним обстрілом

Які наслідки атаки на Дніпропетровщині

Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району є пошкоджені приватний будинок і два гаражі.

Також цієї ночі ворог бив по Нікопольщині: росіяни застосовували артилерію та FPV-дрони.

Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені інфраструктура і приватна оселя,

– написав очільник ОВА.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: Сергій Лисак

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня ворожі сили атакували 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 478 з них: 270 було збито вогневими засобами, а ще 208 – локаційно втрачені.

Під основним ударом цього разу був Київ. Внаслідок ракетно-дронової атаки постраждали одразу шість районів столиці.