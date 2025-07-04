Над Дніпропетровщиною збили 14 БпЛА: пошкоджені будинки та інфраструктура
- Під час масованої атаки на Дніпропетровщині було збито 14 ворожих дронів-камікадзе, пошкоджено приватний будинок і два гаражі.
- Ворог також атакував Нікопольщину, використовуючи артилерію та FPV-дрони; внаслідок удару була понівечена інфраструктура та приватна оселя.
В ніч на 4 липня російські війська вчергове масовано атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 14 ворожих БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Які наслідки атаки на Дніпропетровщині
Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району є пошкоджені приватний будинок і два гаражі.
Також цієї ночі ворог бив по Нікопольщині: росіяни застосовували артилерію та FPV-дрони.
Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені інфраструктура і приватна оселя,
– написав очільник ОВА.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Які наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: Сергій Лисак
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Нагадаємо, у ніч проти 4 липня ворожі сили атакували 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 478 з них: 270 було збито вогневими засобами, а ще 208 – локаційно втрачені.
Під основним ударом цього разу був Київ. Внаслідок ракетно-дронової атаки постраждали одразу шість районів столиці.