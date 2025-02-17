Ніч була гучною: росіяни атакували Харків та область 11 КАБами та 9 БпЛА

Харківська область продовжує потерпати від атак безпілотників. Проти ночі 17 лютого у Харкові пролунали вибухи у двох районах.

Також було гучно у Харківській області – Золочівському районі. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що внаслідок атаки пошкоджені, зокрема, три складські приміщення.

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Вдарили по цивільному підприємству

Загалом впродовж доби росіяни застосували проти жителів Харківщини 11 керованих авіабомб і 9 безпілотників.

Для Харкова ніч була гучною. Безпілотники атакували два райони міста – Холодногірський і Салтівський. У Холодногірському районі зазнали пошкодження близько півтора десятка будинків – скління, паркани, дахи. На щастя, серйозних руйнацій немає, – наголосила кореспондентка.

У Харківській обласній прокуратурі підкреслили, що ворог завдав ударів безпілотниками "Герань-2".

У Золочівському районі, окрім 3 складських будівель, також пошкоджено адміністративну споруду та 2 автомобілі. Будівля підприємства була атакована безпілотниками. Вдалося відшукати уламки 3 БпЛА. Місцеві жителі не виключають, що їх було навіть більше,

– підкреслила вона.

Зверніть увагу! Загалом вночі на 17 лютого ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Силам ППО вдалося збити 8 ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Також місцеві підтверджують, що це було цивільне підприємство, яке потужно працювало на нашу перемогу та на відбудову. Проте, імовірно, за словами Анни Черненко, його вдасться відновитися.

Внаслідок атаки, на щастя, немає жертв та поранених. Є тільки 3 людей, які зазнали стресу, серед них найстарша – 74-річна жінка.

Нагадаємо, що вночі на 17 лютого Харківщина знову була атакована російськими БпЛА. Пролунали вибухи у Салтівському та Холодногірському районах Харкова.

За даними Харківської обласної прокуратури, троє мешканок віком 74, 49 та 28 років постраждали через удар ворожого БпЛА по місту – зазнали гострої реакції на стрес.

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