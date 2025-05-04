"Шахеди" вдарили по Харківщині: спалахнули пошта і школа, зруйнована будівля сільради
- Вночі 4 травня "Шахеди" атакували Ізюмський район на Харківщині, спричинивши пожежі в поштовому відділенні та навчальному закладі.
- Унаслідок атак були зруйнована будівля сільради, але, за попередніми даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.
В ніч проти 4 травня ворог атакував "Шахедами" населені пункти Ізюмського району на Харківщині. На жаль, не обійшлося без руйнацій та пожеж.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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"Шахеди" обстріляли Ізюмський район
Так, в Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 квадратних метрів.
Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку,
– вказали у ДСНС.
У селі Левківка Ізюмського району через безпілотники горів навчальний заклад. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Окрім цього спалахнула складська будівля й трава на відкритій території. Частково зруйнована будівля сільради.
За данними рятувальників, в Ізюмському районі, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.
Наслідки атаки на Харківщину / фото ДСНС
До речі, "Шахеди" також атакували й Київ. Постраждали три райони міста. В Оболонському районі, зокрема, фіксували займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю.