У UNITED24 розповіли про чоловіка з донькою, які загинули у Києві від атаки дрона

У Києві внаслідок влучання російського БпЛА в житловий будинок загинув чоловік і його 5-річна донечка. Родина втекла до Києва від війни, але агресія ворога наздогнала їх у столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNITED24.

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Росія зламала життя ще однієї української родини

Маленьку 5-річну Ніколь та її батька Олександра вбив ворожий дрон просто в їхньому будинку. Матір дівчинки вижила, її з травмами доставили до лікарні.

Родина переїхала до Києва із Запорізької області. До їхнього дому в Оріхові наближаються бойові дії, адже місто знаходиться всього за 15 кілометрів від лінії фронту. Родина знайшла прихисток у Києві, мала тут житло та проживала своє життя. Ніколь ходила до садочка і лише в четвер, 20 березня, виступала на святі з іншими дітками.

Однак Росія безжально та цинічно запустила "Шахед" по мирному місту та по будинках, де вночі спали люди. Життя Ніколь та її батька обірвалося в одну мить.

Сьогодні вночі вона та її батько були вбиті у власному будинку, коли Росія запустила безпілотники на Київ. Її матір госпіталізували,

– написали в UNITED24.

23 березня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотників на столицю та область, внаслідок чого загинули три людини, а щонайменше десять дістали поранення. Уламки "Шахедів" пошкодили житлові та нежитлові будівлі в різних районах Києва, в місті сталися кілька пожеж.