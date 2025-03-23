Атака БпЛА на Київ: загинули люди, ліквідація наслідків триває

Київ потрапив під масовану атаку дронів-камікадзе ворога вночі 23 березня. Окрім руйнувань, яких завдали удари безпілотників, на жаль, відомо і про загиблих та постраждалих.

Станом на 3 ранку відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих, про це інформує ДСНС. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Унаслідок атаки БпЛА на Київ 23 березня є загиблі та постраждалі

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві внаслідок атаки дронів-камікадзе загинули 2 людини. Рятувальники працюють задля ліквідації наслідків у різних районах столиці

У Дніпровському районі ліквідовано пожежу на 100 квадратних метрах на верхніх поверхах 9-поверхівки. З будинку евакуювали 27 людей, на жаль, тут загинула жінка. За іншою адресою у цьому ж районі на 6 поверсі 16-поверхового будинку пошкоджена квартира.

районі ліквідовано пожежу на 100 квадратних метрах на верхніх поверхах 9-поверхівки. З будинку евакуювали 27 людей, на жаль, тут загинула жінка. За іншою адресою у цьому ж районі на 6 поверсі 16-поверхового будинку пошкоджена квартира. У Подільському районі ліквідували пожежу на 20 "квадратах", вона здійнялася на 20 поверсі 25-поверхового житлового будинку.

районі ліквідували пожежу на 20 "квадратах", вона здійнялася на 20 поверсі 25-поверхового житлового будинку. У Голосіївський район прилетіли уламки в офісно-складську будівлю, там триває ліквідація пожежі у 4-поверховій споруді на площі 2000 квадратних метрів. Ще ліквідовано вогонь на житловому вагончику та автомобілях. Тут також відомо про загиблого.

район прилетіли уламки в офісно-складську будівлю, там триває ліквідація пожежі у 4-поверховій споруді на площі 2000 квадратних метрів. Ще ліквідовано вогонь на житловому вагончику та автомобілях. Тут також відомо про загиблого. У Деснянському районі сталося загоряння на відкритій території в лісосмузі.

районі сталося загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківський район прилетіли уламки БпЛА та пошкодили 2 легкові автомобілі.

Процес ліквідації наслідків ще триває / ДСНС показали фото