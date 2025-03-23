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23 березня, 02:59
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Атака БпЛА на Київ: загинули люди, ліквідація наслідків триває

Олесь Друкач
Основні тези
  • Унаслідок масованої атаки дронів-камікадзе на Київ загинули люди та є постраждалі, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
  • Пожежі виникли у різних районах міста, зокрема у Дніпровському, Подільському, Голосіївському, Деснянському та Шевченківському, де пошкоджені будівлі та автомобілі.

Київ потрапив під масовану атаку дронів-камікадзе ворога вночі 23 березня. Окрім руйнувань, яких завдали удари безпілотників, на жаль, відомо і про загиблих та постраждалих.

Станом на 3 ранку відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих, про це інформує ДСНС. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Унаслідок атаки БпЛА на Київ 23 березня є загиблі та постраждалі

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві внаслідок атаки дронів-камікадзе загинули 2 людини. Рятувальники працюють задля ліквідації наслідків у різних районах столиці

  • У Дніпровському районі ліквідовано пожежу на 100 квадратних метрах на верхніх поверхах 9-поверхівки. З будинку евакуювали 27 людей, на жаль, тут загинула жінка. За іншою адресою у цьому ж районі на 6 поверсі 16-поверхового будинку пошкоджена квартира.
  • У Подільському районі ліквідували пожежу на 20 "квадратах", вона здійнялася на 20 поверсі 25-поверхового житлового будинку.
  • У Голосіївський район прилетіли уламки в офісно-складську будівлю, там триває ліквідація пожежі у 4-поверховій споруді на площі 2000 квадратних метрів. Ще ліквідовано вогонь на житловому вагончику та автомобілях. Тут також відомо про загиблого.
  • У Деснянському районі сталося загоряння на відкритій території в лісосмузі.
  • У Шевченківський район прилетіли уламки БпЛА та пошкодили 2 легкові автомобілі.

Процес ліквідації наслідків ще триває / ДСНС показали фото

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