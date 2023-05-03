Чергова "червона лінія": росіяни погрожують відповіддю за "удар" безпілотниками по Кремлю
Росіяни заявили про те, що Україна вночі здійснила "атаку" на Кремль. У пресслужбі Путіна заявили, що на це "буде відповідь".
Вночі 3 травня поблизу Кремля почули вибухи. Місцеві жителі пбачили яскраві спалахи в небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни. У пресслужбі диктатора Путіна заявили, що в цей момент Київ "спробував ударити" безпілотниками по резиденції диктатора.
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50 відтінків "червоних ліній" перейдено: Кремль погрожує "ударом у відповідь"
У пресслужбі Путіна заявили, що вночі Київ спробував ударити безпілотниками по Кремлю, але "атака" була успішно відбита. Повідомляється, що Кремль "атакували" 2 БпЛА, проте російські військові та спецслужби вивели їх з ладу. Хоча, судячи з відео, їм дуже пощастило – на секунду б пізніше, і невідомий БпЛА вгатився б об дах Кремля.
У Кремлі заявили, що розцінюють спробу "удару" як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна напередодні 9 травня. Також окупанти знову почали продукувати погрози в стилі "це була остання крапля, зараз як розпочнемо війну".
Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне,
– заявили у пресслужбі Путіна.
Дуже цікаво, буцімто перед тим Росія стріляла не туди, куди хотіла, й в небажаний для себе час.
Що відомо про інцидент біля Кремля 3 травня
- О 02:30 3 травня жителі центру Москви почули 2 гучні вибухи, які були схожі на звуки грому. Мешканці будинку на набережній в цей момент побачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни. Підсвітку Кремля та Кремлівської набережної одразу вимкнули, проте на фото можна спостерігати сірий густий дим.
- У Росії заявили, що це українська "атака" по Кремлю. Мовляв, Київ хотів вбити Путіна. При цьому окупанти "заспокоїли" росіян, що з диктатором все гаразд і він не перебуває в Москві (нібито хтось так вважав).
- У Москві дуже занепокоєні тим, що трапилось. Проте речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що запланований парад на 9 травня все одно відбудеться. Щоправда, у російській столиці заборонили використовувати безпілотники цивільним особам.