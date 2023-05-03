Чергова "червона лінія": росіяни погрожують відповіддю за "удар" безпілотниками по Кремлю

Росіяни заявили про те, що Україна вночі здійснила "атаку" на Кремль. У пресслужбі Путіна заявили, що на це "буде відповідь".

Вночі 3 травня поблизу Кремля почули вибухи. Місцеві жителі пбачили яскраві спалахи в небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни. У пресслужбі диктатора Путіна заявили, що в цей момент Київ "спробував ударити" безпілотниками по резиденції диктатора.

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У пресслужбі Путіна заявили, що вночі Київ спробував ударити безпілотниками по Кремлю, але "атака" була успішно відбита. Повідомляється, що Кремль "атакували" 2 БпЛА, проте російські військові та спецслужби вивели їх з ладу. Хоча, судячи з відео, їм дуже пощастило – на секунду б пізніше, і невідомий БпЛА вгатився б об дах Кремля.

У Кремлі заявили, що розцінюють спробу "удару" як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна напередодні 9 травня. Також окупанти знову почали продукувати погрози в стилі "це була остання крапля, зараз як розпочнемо війну".

Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне,

– заявили у пресслужбі Путіна.

Дуже цікаво, буцімто перед тим Росія стріляла не туди, куди хотіла, й в небажаний для себе час.

Що відомо про інцидент біля Кремля 3 травня