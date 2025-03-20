НПЗ біля Енгельса міг стати ціллю атаки БпЛА вночі: там чули вибухи та бачили пожежу

Ударні дрони, ймовірно, атакували вночі 20 березня Саратовську область Росії. Ціллю могли бути нафтові об'єкти.

Про вибухи та пожежі повідомляли у мереж місцеві мешканці. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи в Енгельсі 20 березня: що відомо

Близько 3 ранку 20 березня з російських телеграм-каналів почали надходити повідомлення про атаку безпілотників на міста Саратов та Енгельс. У містах звучала сирена, а місцеві писали про звуки вибухів.

За попередніми даними, дрони налетіли на нафтові об'єкти – НПЗ або нафтобази. Очевидці кажуть, що бачили пожежу через "падіння уламків".

Атака дронів на Саратовську область: відео очевидців

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Раніше губернатор Саратовської області інформував про загрозу атаки БпЛА у регіоні. Але офіційної інформації про наслідки поки не було. Наші осінтери також ще не публікували своїх міркувань.

Зауважимо, що вибухи цієї ночі та звуки прольоту дронів також чули мешканці Воронезької області. Але звідти докладної інформації немає.