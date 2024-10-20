"Якщо помреш, я не винен": росіяни знайшли уламки дрона та захотіли забрати їх додому

В ніч на 20 жовтня низку регіонів Росії атакували безпілотники. Зокрема уламки дрона знайшли жителі Орловської області, яка була під ударом.

Після того, як росіяни знайшли безпілотник, вони не вигадали нічого кращого, ніж самостійно його дослідити. Відповідне відео опублікувала низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Росіяни вирішили дослідити безпілотник

За словами міноборони Росії, над Орловською областю нібито було ліквідовано 18 БпЛА. Ймовірно, один з цих безпілотників і зацікавив росіян.

Вони підійшли впртитул до дрона та побачили, що двигун, олійний фільтр та генератор у цього БпЛА порівняно вціліли.

Бери, бери! Якщо помреш, я не винен. Ось така х**ня в нас літає…

– лаконічно коментують "знахідку" місцеві жителі.

Росіяни вирішили "дослідити" ударний дрон: дивіться відео

До слова, 20 жовтня росіяни також заявили про атаку на територію промзони у Дзержинську, що у Новгородській області. Імовірно, ідеться про удар по одному з найбільших заводів, що виробляє вибухівку, – заводу Свердлова.