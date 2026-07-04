Бєлгород потрапив під ракетний удар: "Фламінго" долетіли й до Чувашії

Пізно ввечері 3 липня російський Бєлгород не спав. Місто атакували ракети, через що подекуди зникло світло.

Про це активно пишуть моніторингові спільноти. У мережі також з'являються кадри наслідків атак. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Яка ситуація в Бєлгороді?

Повідомлення про ракетний удар по місту надійшло близько 23:43. Найімовірніше, мішенню атаки стала ТЕЦ "Луч". Після удару в багатьох районах міста зникло світло.

Довідка. ГТ ТЕЦ "Луч" – це газотурбінна теплоелектростанція в російському Бєлгороді, яка входить до складу ПАТ "Квадра". Її встановлена електрична потужність становить 60 МВт, теплова – також 60 МВт.

Момент прильоту в Бєлгороді: дивіться відео

При цьому, ракети на Бєлгороді не зупинилися. Є інформація, що "Фламінго" долетіли до Чувашії. Там фіксували одразу декілька прольотів цих ракет.

Ракети атакували Чуваську республіку: дивіться відео

Частину з них нібито збила російська авіація. Після цього решта ракет продовжила рух у бік Воткінська, де, за попередніми даними, ще одну також могли знищити.



Ймовірне збиття "Фламінго" / Dnipro Osint

До слова, зранку 4 липня невідомі безпілотники атакували й Санкт-Петербург. У місті й області близько 04:00 оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Після цього місцеві ресурси повідомляли про роботу ППО в різних районах.

Згодом стало відомо, що ураження зазнав нафтовий термінал "Санкт-Петербург", де після вибухів виникла пожежа та піднявся густий дим.

Зауважимо, що дедалі частіше російські регіони потрапляють під удари Сил оборони. Ціллю атак стають здебільшого об'єкти ВПК та важливі НПЗ. Зокрема, найбільший нафтопереробний завод "Лукойлу" – "Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області – 2 липня зазнав атаки дронів, після чого підприємство було змушене зупинити роботу.

1 липня українські БпЛА завдали удару по НПЗ в Уфі, який розташований більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту. Також ефективна атака дронів відбулася в Краснодарському краї, де на НПЗ "Слов'янський" спалахнула пожежа.