Працювала ППО, є постраждалі: Бєлгородську область атакували невідомі цілі

У Бєлгородські області вкотре було неспокійно. Російська влада заявила про роботу протиповітряної оборони по цілях, додаючи що 4 людини зазнали поранень нібито через "прямі влучання".

У вівторок ввечері, 24 вересня, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков написав, що двічі за день в регіоні працювала ППО, про що інформує 24 Канал.

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Постраждалі на Бєлгородщині

За словами російського чиновника, системи ППО збили над областю декілька цілей, але й не обійшлось без постраждалих. За попередньою інформацією, є чотири людини, які зазнали поранень.

На кадрах, що поширюють в мережі телеграм-канали, видно пожежу та густий стовп чорного диму, що підіймається над регіоном. Що саме опинилося під прицілом у Бєлгородській області цього разу – достеменно невідомо.

Дим над Бєлгородською областю / Світлини з пабліків

Гладков заявив, що пожежі, які спалахнули в регіоні в ході атаки, нібито є наслідком прямих влучань. У такий спосіб російський чиновник спробував запевнити, що російська ППО тут нібито ні до чого, однак не став на цьому особливо акцентувати.

Відсутні переконливі докази стосовно того, що саме "прямі влучання", як написав Гладков, а не робота російської ППО призвела до 4 постраждалих.

Як зазначив губернатор Бєлгородщини, загорілися 4 будинки, гараж та надвірна споруда. Пожежники вирушили приборкувати полум'я.

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Раніше телеграм-канали писали, що комбінат "Кам'янський" у Ростовській області Росії, де виготовляють паливо для ракетних двигунів, могли атакувати українські "Нептуни". Обстріл, ймовірно, призвів до пошкодження труби газопостачання та займання трави.