Над Черкащиною ППО збила 4 ракети: бойова частина однієї із них пошкодила готель

Зранку 21 вересня російський ворог атакував Черкащину. Українська ППО знищила чотири ворожі ракети.

Уламки ракети впали в середмісті. Вони пошкодили будівлю готелю.

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Як розповіли в ОВА, силами ППО загалом було збито чотири російські ракети над територією Черкащини.

Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали у середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані,

– повідомила місцева влада.

У решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає. Наразі оперативні групи та всі профільні служби продовжують роботу.

Наслідки атаки на Черкащині / фото ОВА

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