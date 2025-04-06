Агресор атакував Черкащину ракетами та "Шахедами": пошкоджені будівлі та ЛЕП

Росіяни атакували Черкаську область ракетами й "Шахедами". Внаслідок обстрілу є пошкодження приватного будинку та лінії електропередач.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Атака на Черкащину 6 квітня

Посадовець констатував, ця доба в Черкаській області почалася з тривог. Агресор здійснив як дронові, так і ракетні атаки.

По ворожих повітряних цілях працювали сили та засоби ППО. Захисники знищили 18 безпілотників. Також працювали по ракетах. Наразі триває уточнення даних і обстеження території.

Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було,

– зазначив Табурець.

Додав, за попередньою інформацією, на Золотоніщині уламками ворожих дронів пошкоджено вікна житлового будинку, кілька господарських споруд і лінію електропередачі. Почалися відновлювальні роботи.

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