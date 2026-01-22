Загинув молодий хлопець: Росія вгатила дроном по Одещині

У ніч проти 22 січня росіяни атакували Одеський район дронами. На жаль, не обійшлося без загиблих, адже удар стався по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.

Що відомо про атаку БпЛА по Одеській області?

Росіяни цинічно запустили дрони на Одеський район. Під атакою був житловий масив Чорноморська, БпЛА влучив просто між 18 та 19 поверхами будинку. На щастя, подальшої детонації не відбулося, але будівля зазнала ушкоджень.

Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі,

– зазначив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через атаку з багатоповерхівки довелося евакуювали 58 людей, серед яких 8 дітей.

Ворожий дрон впав, але не здетонував в Одеському районі / Фото з телеграм-каналів

Спочатку про постраждалих не повідомлялося, однак пізніше стало відомо, що один хлопець отримав смертельні травми. Так жертвою атаки став юнак 2009 року народження.

На місці атаки працювали усі профільні служби.

Де ворог здійснив атаку нещодавно?