Для росіян це шок, – колишній спічрайтер путіна про атаку на чорноморський флот росії

Штаб чорноморського флоту росії в Севастополі обстріляли. Звичайним росіянам це не сподобалося і може навіть "вдарити по путіну".

Обстріл штабу чорноморського флоту росії змінив сприйняття війни росіянами. Про це 24 каналу розповів політолог та ексспічрайтер путіна Аббас Галямов.

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Як росіяни сприймають обстріл штабу

Політолог пояснив, що для росіян є шоком те, що бойові дії перенесені до тимчасово окупованого Криму, який, на їх думку, є російською територією. За його словами, це "б'є по путіну" та може делегітимізувати його.

Це цілковито очевидний, наочний доказ того, що російська армія не справляється зі своїми завданнями. Тобто збиралися за три дні взяти Київ, минуло пів року і тепер Севастополь вже обстрілюють. Ось як це сприймають люди,

– зауважив експерт.

Аббас Галямов розповів, що якщо подібні події будуть продовжуватися – це може викликати протести в країні-агресорці. Найбільш ймовірно, на думку політолога, вони можуть відбутися у 2024 році. Однак росія перебуває в точці нестабільності, тому виключати те, що це може відбутися раніше – не варто.

Галлямов про обстріл штабу чорноморського флоту та реакцію росіян: дивіться відео

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Обстріл штабу чорноморського флоту: що відомо

31 липня так званий "губернатор" Севастополя міхаїл развожаєв повідомив, що штаб чорноморського флоту атакували з безпілотника. За його словами, внаслідок обстрілу постраждали 5 осіб. Також він зазначив, що це стало причиною скасування святкових заходів, які росіяни планували провести з нагоди святкування дня військово-морського флоту.

Жителі Севастополя хвилюються щодо того, наскільки безпечно зараз в Криму. А також їм цікаво, чому ж не спрацювало ППО, якщо атака таки була.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук відреагував на заяви окупантів. Він повідомив, що інформація про начебто українську атаку по штабу чорноморського флоту в Севастополі – не відповідає дійсності. За його словами, це чергова провокація росіян.

Згодом росіяни визнали, що чорноморський флот у Криму атакували із самого Севастополя. окупанти запевнили, що вже тривають оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.

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