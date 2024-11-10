Горіли авто та пошкоджено під'їзд будинку: ворог ударив по Чугуєву

В ніч проти 10 листопада російські війська вчергове атакували Харківщину. Зокрема в Чугуєві уламки ворожого безпілотника пошкодили під'їзд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Загалом за добу на Харківщині зафіксували 4 пожежі в Куп'янському, Чугуївському районах області та в Слобідському районі міста, спричинені ворожими обстрілами.

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Безпілотники атакували Харківщину

Олег Синєгубов повідомив, що падіння уламків БпЛА типу "Shahed" у Чугуївській громаді сталося близько 00:37. Внаслідок атаки був пошкоджений під'їзд 4-поверхової житлової будівлі.

Горіли три авто. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще п'ять автомобілів,

– додав очільник ОВА.

За словами Синєгубова, дві людини отримали гострі реакції на стрес.

Наслідки атаки на місто прокоментувала також міський голова Чугуєва Галина Мінаєва. За її словами, на щастя, обійшлося без жертв, хоча майну мешканців було завдано серйозної шкоди.

Вкотре висловлюю вдячність нашим екстреним службам та комунальникам, які самовіддано та оперативно ліквідують наслідки обстрілу. Усім городянам, чиє житло постраждало, буде надано необхідну допомогу,

– написала Мінаєва.

Безпілотник пошкодив під'їзд у Чугуєві / Фото: Галина Мінаєва

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До слова, ввечері 9 листопада росіяни також завдали авіаудару по Слобідському району Харкова. Відомо, що для атаки окупанти використали авіаційний боєприпас "Гром-Є1", який є потужнішим за ФАБ з УМПК та має більший заряд детонуючої речовини.