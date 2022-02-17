Обстріл дитячого садка та школи на Луганщині розслідують як теракт

17 лютого 2022 , 14:24
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська 17 лютого обстріляли дитячий садок і школу на Донбасі. Через ці цинічні атаки Офіс генерального прокурора та СБУ відкрили справу.

Офіс генпрокурора відкрив справу

В ОГП розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі

Новина доповнюється...

Автор: Олег Васьків