Напружена ніч: вороги випустили по Дніпропетровщині ракету Х-59МК2 і 3 "Шахіди"

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч з 1 на 2 січня окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою та "Шахідами".

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, "перша ніч нового року була напруженою". Він зазначив, що регіон окупанти атакували ракетою. Крім того, випустили кілька дронів-камікадзе. Також обстрілювали важкою артилерією.

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Ракету збили поблизу Дніпра

За словами Резніченка, оборонці з Повітряного командування "Схід" позбавили ворога будь-яких шансів. Їм вдалося ліквідувати всі чотири повітряні цілі, якими окупанти хотіли атакувати область.

Мовиться про ракету Х-59МК2 та три "Шахіди". Останні вдалося збити у небі над Дніпровським і Кам'янським районами. А от ракету – на підході до самого Дніпра. Зауважимо, що такі ракети можуть випускати літаки Су-34 або нові Су-57. Нещодавно ми розповідали про те, що російське військо отримало нову партію таких винищувачів.

Відомо, що у Верхівцевській територіальній громаді Кам'янському районі уламки дрона впали на приватне підприємство. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Її вогнеборцям вдалося загасити.

З важкої артилерії окупанти відкривали вогонь по Нікопольському району. Відомо про чотири удари по Нікополю та Марганцю. Загалом у міста прилетіли понад 20 снарядів, випущених ворогом. Внаслідок цього пошкоджень зазнала база відпочинку. Наразі деталі уточнюються.

На щастя, попри обстріли, минулося без постраждалих.

Повітряне командування "Схід" ефективно працює

Як зазначають у ПК "Схід", силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровщиною та Запоріжжям збили 6 "Шахідів". Також вдалося ліквідувати одну високоточну керовану ракету Х-59МК2. Вона курсувала у напрямку Дніпра.

Крім того, ще три "Шахіди" збила протиповітряна оборона Сухопутних військ. Зробити це вдалося завдяки взаємодії з ПК "Схід".

Уночі атакували також Київ

Зауважимо, що вже дві ночі поспіль окупанти атакують Київщину дронами-камікадзе. Якщо у ніч проти 1 січня вдалося збити 32 повітряні цілі над столицею, то цієї ночі – 22.

Нагадуємо, що дрони-камікадзе настільки ж небезпечні, як і ракети. Тож не варто ігнорувати повітряну тривогу. Щойно вона пролунає – негайно вирушайте до укриття. Залишайтеся там до відбою. Це може врятувати вам життя.