Ракетний обстріл Дніпра: кадри з місця трагедії

Російський ракетний обстріл Дніпра 10 квітня 2025 року призвів до загибелі однієї людини та поранення трьох. На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці, які фіксують наслідки злочину.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру. 10 квітня 2025 року російські війська здійснили ракетний обстріл Дніпра.

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Наслідки атаки по Дніпру

Внаслідок цього обстрілу загинула одна людина, ще троє отримали поранення. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Кадри руйнувань у Дніпрі / Відео: Новини Live

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

За даними слідства, ввечері 10 квітня 2025 року російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро. В результаті обстрілу загинув 42-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ракетна атака по Дніпру / Відео: Новини Live

Також пошкоджено інфраструктуру міста. Водночас, інформація щодо кількості постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Вони займаються фіксацією наслідків обстрілу та документуванням чергового воєнного злочину, скоєного російськими військами.

Слідчі дії тривають, і незабаром будуть оприлюднені додаткові подробиці події.