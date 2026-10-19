Під завалами можуть бути люди: Росія завдала удару по будинках у Дніпрі

Російські війська вранці 19 жовтня атакували приватний сектор Дніпра. Пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Дніпро

За попередніми даними, всередині понівечених осель можуть перебувати заблоковані мешканці.

Водночас уже відомо, що 84-річна жінка постраждала. Медики доправили її до лікарні

Наразі триває з'ясування точної кількості постраждалих.

На місце події оперативно виїхали рятувальники та представники всіх профільних служб.

Фахівці розгорнули першочергові рятувальні заходи та оцінюють масштаби пошкоджень цивільної інфраструктури.

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Нагадаємо, що вночі неодноразово гучно було й у Рівному. Після серії вибухів у місті уражено кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Попередньо, двоє жінок поранені.

Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Серед усіх руйнувань – пошкоджена станція метро. А у Солом'янському районі після влучання уламків у перший поверх 25-поверхового житлового будинку постраждали троє людей.





