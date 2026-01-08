Укр Рус
Частина області – без світла: на Дніпропетровщині росіяни вгатили по важливому енергооб'єкту
8 січня, 01:56
3

Частина області – без світла: на Дніпропетровщині росіяни вгатили по важливому енергооб’єкту

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російська атака пошкодила важливий об’єкт у Дніпропетровській області, що призвело до відключення електрики.
  • Енергетики планують розпочати відновлювальні роботи, коли безпекова ситуація це дозволить.

У Дніпропетровській області нині складне становище після атаки росіян на критичну інфраструктуру. Енергетики почнуть відновлювальні роботи, коли дозволить безпекова ситуація.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Куди влучили росіяни в Дніпропетровській області?

За офіційною інформацією, під час ворожої атаки ушкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури. Для області він важливий, адже забезпечував електроживленням більшість районів. 

Гайваненко повідомив, що становище в регіоні важке, обласний центр переживає черговий блекаут.

Втім, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть роботи з відновлення, 
– заявив глава ОВА.

Жителі можуть звертатися до Пунктів незламності, які обласна влада організувала в населених пунктах. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися та отримати всю необхідну консультацію щодо безпекових заходів. Дніпропетровська обласна військова адміністрація постійно контролює ситуацію.

Зауважимо! У Запорізькій області також є проблеми з електропостачанням унаслідок російської атаки. Громадяни отримують допомогу в Пунктах незламності, вже Понад 200 жителів звернулися до одного з таких в обласному центрі.

Що відомо про наслідки атаки на Дніпро та Запоріжжя?

  • Увечері 7 січня російська армія здійснила атаку на об’єкти енергетичної системи України. Унаслідок удару Дніпропетровська та Запорізька області опинилися майже повністю без електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури були переведені на резервні джерела живлення.

  • Через ворожий обстріл у Дніпропетровській та Запорізькій областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

  • У Дніпропетровській області після вибухів і пошкодження теплоелектроцентралі мешканці залишилися без світла, водопостачання та зв’язку. Місцева влада звернулася до населення з проханням заздалегідь запастися водою.

  • Через відсутність напруги в мережі екстрено зупинилися приміські потяги, які курсують через Дніпропетровщину. Також із запізненням через атаку курсують потяги дальнього сполучення.

  • За словами віце-прем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, у Дніпрі та частині населених пунктів області вже тривають відновлювальні роботи. Там енергетики працюють у посиленому режимі.