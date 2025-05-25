Ворог влучив дроном у триповерхову будівлю в Дніпрі: які наслідки обстрілів області

У ніч на 25 травня росіяни атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракет. Внаслідок цього є пошкодження цивільної інфраструктури.

Жертв та поранених внаслідок атаки немає. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину

У небі над Дніпропетровською областю уночі працювали сили ППО, які знищили над регіоном 5 безпілотників та 11 ракет. Через атаку "Шахедами" і ракетами му Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку вже ліквідували.

Крім того, БпЛА поцілили й по Дніпру, там спалахнула триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили. Також були удари по Синельниківщині. Агресор застосовував БпЛА і КАБи. Потерпали Межівська, Новопавлівська, Васильківська громади.

Внаслідок цього понівечені приватна оселя, АЗС та підприємство. Під ударом опинилася і Нікопольщина – райцентр, Марганецька та Покровська громади. Противник використовував FPV-дрони, артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА.

Побиті багатоповерхівка та 4 приватні будинки. В одному з них загорілося. Надзвичайники пожежу ліквідували. Усюди – без загиблих і постраждалих,

– додав Сергій Лисак.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.