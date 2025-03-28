Атака на Дніпро: з'явилися перші дані про постраждалих внаслідок удару

Росія увечері 28 березня завдала ударів по Дніпру за допомогою БпЛА. Російська атака не минулася без наслідків, є пошкодження та руйнування, спалахнули пожежі.

Внаслідок цього люди отримали поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

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Що відомо про постраждалих у Дніпрі

Сергій Лисак оприлюднив перші дані про постраждалих у Дніпрі.

До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі,

– ідеться у повідомленні.

Також, за його словами, загоряння сталися у багатоповерхівці та приватних будинках. Згідно з оприлюдненою інформацією, на місцях працюють рятувальники, намагаючись ліквідувати наслідки російської атаки на місто.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зауважимо, що після вибухів, які пролунали у Дніпрі міський голова звернувся до жителів, закликавши їх відійти від вікон, а також перебувати в безпечних місцях й чекати на офіційну інформацію від військової адміністрації.